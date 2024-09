Sbranata a 4 anni dal pitbull mentre gioca in piscina | tragedia in California

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Stava uscendo dalladi casa quando è statadaldella famiglia. Una vera e propriaquella che ha visto perdere la vita una bambina di 4, aggreditaattendeva da sola che suo padre le prendesse l’asciugamano. È bastato che l’uomo distogliesse per pochi secondi lo sguardo: in quegli istanti la bimba è stata uccisa da un terribile attacco da parte del cane. «Ti ringrazio per ogni momento che ho trascorso con te Zozo», ha scritto il padre Eric in un commosso post su Facebook. La drammatica aggressione è avvenuta ine i genitori hanno detto di non sapere come sia potuto succedere: «Lei e il canevano sempre», ha raccontato la cugina di Zoey, Pearl. Molte le persone scosse dalla violenta morte della bimba, tanto che sono stati raccolti 13mila euro per aiutare la famiglia a supportare le spese funebri.