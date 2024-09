Roberta Bruzzone anche a Quarto Grado

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 settembre 2024)entra a far parte della squadra di ‘esperti’ di. Domani, in prima serata su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero daranno il via alla 16° edizione del programma che indaga sui principali casi di cronaca e femminicidi, inserendo nel cast la nota criminologa di Finale Ligure. “Io sonoe sto in televisione”, ironizzava una geniale Virginia Raffaele imitatrice, che c’aveva in realtà visto lungo. Ospitate a parte, la– dal 2020 – è tutti i giorni su Rai 2 a Ore 14, nel cast fisso del programma di Milo Infante, e da domani sera sarà. La criminologa e opinionista si aggiunge ai volti noti del programma, tutti confermati, come Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.