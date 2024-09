Nuovo centro città lavori in corso Scatta la rivoluzione della viabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Al via laviabilistica delcittadino: il tratto di via Mimose, che incrocia via don Lonni e viale Liguria, non è più accessibile alle auto. Nell’area sono inper realizzare i nuovi spazi pedonali e le aree verdi, previsti dal progetto delcittadino. Le auto che provengono da viale Lombardia e percorrono via Mimose in direzione di viale Liguria potranno raggiungere la rotatoria di via Rose transitando sul retrochiesa di S. Angelo. Ilcollegamento viabilistico è attivo per entrambi i sensi di marcia, anche per le auto che provengono da viale Liguria in direzione di via Mimose. "Si tratta di una modifica viabilistica definitiva - spiega il sindaco Gianni Ferretti . stiamo ridisegnando ildi Rozzano. Dopo oltre trent’anni di attesa arrivano i fatti".