Non ce la fa salta il programma Mara Venier momento difficile | la decisione improvvisa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Brutta notizia su. Per lei sono stati mesi molto complicati, per via delle diverse operazioni all’occhio per un’emorragia alla retina la cui origine è ancora sconosciuta. Poi nella giornata dell’11 settembre è stata colpita da un grave lutto con la perdita di Luca Giurato. Il giornalista e conduttore aveva infatti lavorato per molto tempo con lei ed era un suo caro amico. Ma ora la brutta notizia perha riguardato anche l’aspetto professionale. La stessa conduttrice Rai ha rilasciato un’intervista nella quale ha manifestato le sue possibili difficoltà. Dunque, si avvicinerebbe sempre di più unatanto drastica quanto dolorosa, che rattristerebbe il pubblico del primo canale della tv pubblica. Leggi anche: “Appena l’ho saputo”.