Napoli De Laurentiis | Nel calcio si va avanti solo con i debiti fiero di non averne mai fatti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Non credo che i fondi siano il salvataggio delle imprese soprattutto nel. Vadodi non aver mai avuto un euro di, mentre in questo mondo si vacon i. Mi dicevano cheera ingovernabile. Non è così. Asi può e si deve lavorare. Nel secondo anno di Serie C andai da Carraro e gli dissi cosa non andava. Lui mi rispose: ‘Lo dice lei’. Poco dopo scoppiòpoli”. Queste le parole del presidente del, Aurelio De, pronunciate durante la presentazione della partnership con lo sponsor Sorgesana: “Dicono che sono impazzito per aver speso più di 150 milioni di euro. In verità anche l’anno scorso ho speso. Certo abbiamo sbagliato tutti gli acquisti. Questo investimento andava fatto per rivoluzionare tutto portando uno degli allenatori più forti al mondo.