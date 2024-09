Morta Caterina Valente la cantante di Bongo cha cha cha | i segreti della sua vita privata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024) Vi sono alcuni brani che fanno partememoria collettiva, che sono canticchiati spontaneamente da tutte le generazioni, a qualsiasi latitudine. È il casocaraibica, coinvolgente e impossibile da togliersi dalla testacha cha cha, arrivata a sconvolgere il panorama musicale negli Anni ’60 e oggi tornata in voga (come se ne fosse mai uscita) con TikTok. A intonarla era la splendida, artista sfaccettata e giramondol’11 settembre 2024 a 93 anni. Unaintensa la sua, di cui si sapeva ben poco, star mondiale concha cha chafu una vera cosmopolita. Nata a Parigi nel 1931 da genitori italiani, con passaporto tedesco, pubblico in ogni continente e oltre 1500 brani incisi in dodici lingue diverse – il che le valse un posto nel Guinness dei primati – e 18 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.