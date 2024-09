Mattia Caldara si racconta | il Milan il mio più grande rimorso ho pensato di smettere ma poi…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ex difensore delha parlato del suo difficile passato con la maglia rossonera: ecco le dichiarazioni L’ex difensore deldal passato molto sfortunato,si èto in un’intervista concessa al Corriere della Sera e ha rivelato di averdi ritirarsi dal calcio per i troppi infortuni: “Maial ritiro? Una mezza volta sì, vedevo la mia carriera quasi finita. Quando tutti ti dicono che sei finito, ti convinci che sia vero. Alla fine ho ringraziato i medici. Erano i primi a restarci male quando non riuscivo a recuperare. Non ho mai sofferto di depressione”. E ancora: “Mi hanno salvato la famiglia, i genitori e Antonio, mental coach che mi ha aiutato nell’anno a La Spezia” Oggi al Modena in cerca di una nuova vita calcistica, il difensore classe 1994 in passato ha vestito maglie prestigiose come quelle di Atalanta e Juventus.