La Fender Stratocaster di Jimi Hendrix è la chitarra più iconica di sempre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il magazine americano Billboard ha da poco redatto una classifica delle migliori e più iconiche chitarre della storia della musica. Una Top 100 dedicata agli strumenti, che include le sei corde di leggende della musica come B.B. King, Edward Van Halen, Mark Knopfler e Jimmy Page. Chitarre passate alla loro storia per il loro sound unico e inimitabile. Al primo posto della classifica ce n'è una che è diventato un pezzo unico, ovvero laStraticaster 1965 "Monterey", diventata leggendaria in seguito alla performance disul palco del Monterey Pop Festival nel 1967, un'esibizione consegnata peralla storia della musica contemporanea. Nel terzo giorno del grande raduno all'insegna del flower power si esibisceHandrix, chitarrista geniale ancora poco conosciuto che ha da poco pubblicato il primo album insieme agli Experience.