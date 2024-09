In Vogue | The 90s è la prova che il documentario è la migliore formula per raccontare sullo schermo la moda e le sue storie

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tra i must che inaugurano una nuova stagione di streaming, una docuserie spazia dallaallo zeitgeist di un'epoca mai davvero finita. In: The 90s, che approderà su Disney+ in due tranche (i primi 3 episodi il 13 settembre, quindi i successivi tre il 20 dello stesso mese, in contemporanea con le sfilate di Londra e poi Milano) è una tale immersione negli Anni 90 che non piacerà solo agli appassionati lettori del più autorevole fashion magazine al mondo e agli amanti dellain generale. Ha la capacità di arrivare a tutti e semmai di avvicinare nuove fette di pubblico alla cultura dello stile, fornendo nuovi argomenti di discussione e alimentando diverse riflessioni a tutto tondo a ogni nuovo episodio.