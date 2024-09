Germania | produttori cinesi di EV all’Automechanika di Francoforte 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 set – (Xinhua) – Persone visitano lo stand di CATLdi, in, ieri 11 settembre 2024. L’Automechanika, una fiera commerciale leader nel settore dell’aftermarket dell’industria automobilistica, ha preso il via martedi’, ponendo l’accento sull’elettrificazione e sulla sostenibilita’. La Electric Vehicle Expo (EVA Expo), organizzata dal Sottoconsiglio automobilistico del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT Auto), offre ai visitatori del settore l’opportunita’ di entrare in contatto con le case automobilistichee di esplorare potenziali opportunita’ di partnership durante la fiera Automechanika. (Xin) Agenzia Xinhua