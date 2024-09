De Laurentiis | Fiero di non aver mai avuto un euro di debiti Nel calcio si va avanti solo con quelli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il presidente Aurelio Decritica la gestione economica basata sui fondi e difende il modello di sostenibilità del club azzurro. Aurelio De, presidente della SSC Napoli, ha lanciato un duro attacco contro il modello di gestione dei fondi nelitaliano durante la presentazione della partnership con nuovi sponsor. In un discorso che ha segnato i vent’anni della sua presidenza, Deha espresso forti critiche sui fondi d’investimento, etichettandoli come “un disastro” e sottolineando come ilsi basi sempre più su un sistema di