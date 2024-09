Cosa dice la Treccani | polemica furibonda a Reazione a Catena Volta Pagina fregate?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Eccoci ancora nello studio di, l'irresistibile gioco delle parole e dei loro legami, la puntata in questione è quella di mercoledì 11 settembre 2024, in onda rigorosamente su Rai 1 e condotta come sempre da Pino Insegno. In studio il trio di campionesse, le "" – composto da Anna Laura, Antonella e Rosa – ha affrontato una nuova sfida, quella contro i "Rubamazzo", terzetto composto da Nicole, Andrea e Michael, il cui nome deriva dalla loro passione comune, piuttosto semplice da intuire: il gioco delle carte. La puntata si è aperta con la prima manche, la "Caccia alla parola", che si è conclusa in assoluta parità. Nella successiva prova delle "Catene musicali", le campionesse hanno dimostrato di avere grande stoffa indovinando sia il primo brano, Rock Around the Clock di Bill Haley & His Comets, sia il secondo, Solo tu dei Matia Bazar.