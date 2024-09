Cau in Emilia Romagna il 90% si dice soddisfatto Donini appoggia de Pascale | Si può migliorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bologna, 12 settembre 2024 – Sono 400mila i cittadini che si sono rivolti ai Cau nei primi 10 mesi di attività e nei 42 centri di assistenza attualmente attivi in Regione. Considerando che l’86,1% di chi si rivolge ai Cau risolve il problema direttamente sul luogo, l’assessore alle Politiche per la salute Raffaeleè "di quanto fatto sino a ora. Tuttavia, i Cau possono essere migliorati – afferma, concordando con il candidato del centrosinistra alle regionali, Michele de–. Siamo solo all’inizio di un percorso, la sofferenza nei pronto soccorso non è finita". E poi ancora sul candidato de: "Lo voterei due volte. Gli fa onore aver messo la sanità al centro del suo progetto regionale",