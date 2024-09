Camerano debutto amaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) 14 CONVERSANO 23 : Carloni A., Laera, Ballerini 2, Dello Vicario 1, Marinelli, Anzaldo, Di Giovanni, Boschetto 3, Cirilli, Vilarò, Carloni N. Carloni L., Belardinelli 3, Andeon Rocha 5, Rossi All. Carvalho CONVERSANO: Scaramelli 7, Bulzamini 2, Goux 2, Gligic 3, Degiorgio, Brenne, Di Giandomenico, Radovcic 1, Francelli, Scarcelli, Possamai 3, Di Mascio, Marrochi 3, Lupo 2, Faty All. Tarafino Arbitri: Dionisi - Maccarone La Pallamanorimane a mani vuote ma non sfigura nello storico esordio nella A Gold. Giornata da ricordare per i gialloblù a cui manca la ciliegina sulla torta, ma Conversano nel palas marchigiano dimostra tutte le proprie qualità.tiene botta per alcuni tratti grazie anche alle parate di Javier Anzaldo e le prestazioni di Davide Boschetto, Andeon Rocha e del giovanissimo Alex Belardinelli, quest’ultimo all’esordio assoluto.