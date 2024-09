AEW | Adam Page non ha nessun rimorso dopo All Out e arriva alle mani con Jeff Jarrett

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come sappiamo, ad All Out “Swerve” Strickland e “Hangman”si sono affrontati in un violentissimo Lights Out Steel Cage Match. La loro faida si è sempre caratterizzata per la brutalità e anche questa volta i due non si sono risparmiati. Alla fine ha vinto, decisiva una devastante sediata in testa che ha messo ko Strickland. Ieri notte a Dynamite, il Cowboy non ha mostrato alcun. Rissa con Double JJ Ieri notte a Dynamite, “Hangman”è stato intervistato da Renee Paquette in merito a quanto accaduto ad All Out.si è detto certo che non avrà mai alcunper quello che ha fatto, soprattutto di aver dato fuoco alla casa di Strickland. Anzi, ha rincarato la dose dicendo che andrà a cercare tutti quelli che si sono messi sulla sua strada durante il feud contro “Swerve”.