Vigor che cresce a vista d’occhio Il nuovo Bianchelli ora è pronto

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’euforia è già tempo di metterla in archivio. Lariprende a correre per preparare al meglio il grande esordio casalingo contro l’Avezzano. Sarà una gara molto difficile, contro un avversario che non può permettersi altri passi falsi dopo il brutto scivolone nel derby abruzzese contro il Chieti. La, dal canto suo, non vuole smettere di vincere. A Castelfidardo tutto è andato per il verso giusto e tra le notizie più confortanti spicca la prolifica coabitazione in campo tra Kone e Gabbianelli. "Due per un posto" si era detto in estate, invece Clementi ha già trovato la soluzione, tirando fuori il meglio da tutti e due. Se con un rendimento tanto sorprendente quanto produttivo, il funambolo ivoriano non può rimanere fuori a guardare i compagni, Gabbianelli è uno dei pezzi pregiati del mercato.