Ue | pronti a stop gas russo via Ucraina

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 17.30 La Commissaria Ue per l'Energia Simson ribadisce "l'obiettivo di eliminare completamente il gas,senza mettere in discussione la sicurezza energetica dell'Europa. Ci siamo preparati alla fine dell'accordo di transito con l'", in scadenza a fine anno. L'Italia, con Slovacchia, Austria e Ungheria,è tra iPaesi che ricevono il gasattraverso la rotta. Il Rapporto sull'Energia della Commissione Ue rileva che la quota di gasimportato è scesa dal 45% del 2021 al 18% di giugno 2024.