Tutti avranno qualcosa da dire ma non fatevi portar via la gioia di giocare | la lezione della star Nba Klay Thompson ai giovani cestisti

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In un mondo di ansie e preoccupazioni, sperate di avere al vostro fianco uno come. “Giocherete in un’epoca di pazzi, doveda: i vostri genitori, gli allenatori, i troll di internet, ignorate tutto ciò”. Una ricetta semplice per un’atleta felice. Il suggerimento è chiaro: dare il giusto peso alle cose senza farsi influenzare eccessivamente. “Nonmaie via ladi“. Chi meglio di lui avrebbe potuto dare unadi questo tipo. “Lavorate sulla vostra arte ogni giorno, concentratevi sulle piccole cose e otterrete il massimo dalle vostre capacità”. Invitato a un camp estivo organizzato per alcuniaspiranti, il nuovo giocatore Nba dei Dallas Mavericks ha voluto trasmettere la sua personale visione sulladia basket. E i consigli su come allontanare haters e critiche.