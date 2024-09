Speak No Evil | La Recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arriva nelle sale il remake dell’omonimo film danese “No”, del 2022, questa volta in versione americana e più semplicistica. TRAMA La storia è la stessa del film di Christian Tafdrup: Paddy, Ciara e il loro figlio Ant invitano la famiglia Dalton, conosciuta qualche tempo prima in vacanza, nella loro tenuta in mezzo alla natura, per passare un piacevole weekend in compagnia. Ma i padroni di casa si rivelano sempre più sgradevoli e inquietantiNon è ben chiaro il motivo di questa rivisitazione, riuscita a metà, a soli due anni dall’uscita del film originale. Forse un po’ di presunzione. Ciò che distingue questo nuovo film, diretto da James Watkins, sono gli intenti: il suo predecessore è già diventato un classico dell’horror, una metafora satirica sull’accoglienza e la cortesia, quando forzate e innaturali.