Per colpa di Alfonso non ho mai avuto amiche con cui sfogarmi | lo sfogo in lacrime di Federica a Temptation Island Lui reagisce così

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nonostante sia soltanto la prima puntata, la spiaggia diha già incrinato i primi rapporti. Si tratta, ovviamente, della coppia, esplosiva, composta daPetagna eD’Apice, fidanzati da 8 anni, quando lei ne aveva 12 e lui 17. L’arrivo sull’isola, voluto da lei, servirà a far capire cosa provano l’un per l’altro. In particolare,ha sempre lamentato un’assenza di libertà: “Sognavo di poter stare da sola con un gruppo di ragazze, fare cose che non ho mai fatto. Adesso scelgo da sola se uscire, se fare un aperitivo, fregandomi di quello che dice lui. Mi rimprovero da sola per quello che gli ho permesso di farmi, ma mi sono svegliata”. La trasmissione, quindi, è un’opportunità cheha voluto per ottenere quella libertà che non ha mai sentito di avere.