Non è che mi stai registrando? | Berlinguer e il retroscena sull' incontro con la Boccia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Maria Rosariasarebbe dovuta intervenire a È sempre Cartabianca, la trasmissione di Biancasu Rete 4, per dare la sua versione dei fatti sul caso che ha coinvolto l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Alla fine, però, ha deciso di dare forfait. Ad annunciarlo la stessa conduttrice, a tratti incredula, all'inizio del talk. Chiusa in camerino, l'imprenditrice di Pompei avrebbe detto di non sentirsi capita. Di qui il suo ripensamento, che però non sarebbe stato preso per niente bene dalla giornalista Mediaset. A indispettire la, secondo unde La Stampa, sarebbe stato anche l'atteggiamento della, che subito avrebbe messo le cose in chiaro con lei durante la loro prima conversazione. "Non è che mi?", le avrebbe chiesto con una battuta. E l'influencer avrebbe risposto risentita: "Ma per chi mi prendi?".