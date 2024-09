Morte in culla la causa forse nel sistema metabolico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ricercatori dell’Università della California di San Francisco avrebbero identificato dei biomarcatori che potrebbero rivelarsi fattori di rischio per la sindrome dellaimprovvisa, o SIDS (sudden infant death syndrome). Nello studio, pubblicato qualche giorno fa su JAMA Pediatrics, gli scienziati riferiscono, infatti, di aver individuato segnali neldei neonati morti per SIDS. Una scoperta, che, se confermata con ulteriori studi potrebbe, in futuro, contribuire a prevenire la sindrome dellaimprovvisa del lattante. Ogni anno circa 1.