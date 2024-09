L’ultima proposta della Lega | Un milione di euro per installare cartelli stradali in dialetto lombardo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Più di undiin tre anni per “promuovere la lingua lombarda”, installandoinin tutta la Regione. Laarriva dalla, che in Consiglio regionale ha depositato un disegno di legge firmato da tutti i suoi eletti (incluso il capogruppo Alessandro Corbetta) per “salvare una lingua parlata da secoli e tramandata di generazione in generazione nelle case, corti e cascine lombarde”. Siccome questa lingua “rischia di scomparire per sempre”, urge intervenire. E allora latorna dalla pausa estiva proponendo in commissione Cultura un testo per “il sostegno alla collocazione di apposita segnaletica stradale, turistica, culturale e di promozione territoriale con indicazioni in lingua lombarda”.