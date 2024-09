‘L' amica geniale 4’ quando esce e le novità del cast

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La quarta – e ultima – stagione de ‘L’’ arriverà su Raiuno l’11 novembre. Intanto, dal 9 settembre, le puntate conclusive della serie italo-americana basata sulla tetralogia di Elena Ferrante è trasmessa negli Stati Uniti su HBO Max. Sono previsti in tutto 10 episodi rilasciati settimanalmente. Le prime due puntate sono state presentate con successo, in anteprima mondiale, al Tribeca Film Festival il 20 agosto. ‘L’’, prodotta da Wildside, Fandango, The Apartment, Umedia e Mowe per Rai Fiction, HBO e TIMvision, è distribuita a livello internazionale con il titolo ‘My Brilliant Friend’. Il quarto capitolo è ispirato all’ultimo libro della saga di Ferrante, intitolato ’Storia della bambina perduta’ (‘Story of the Lost Child’).