La ricetta Salis per le carceri serve solo ad aumentare il caos

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) C'è una certezza nel dibattito politico italiano: per capire da che parte stare basta ascoltare l'onorevole Ilariae collocarsi immediatamente agli antipodi. Facile, veloce, esaustivo. Ne abbiamo prova con l'ultima memorabile uscita della neoeletta al Parlamento Europeo, che poche ore fa ha deciso di proporre la sua gustosaper gestire i numerosi criminali in età adolescenziale che scorrazzano per la penisola (troppo spesso liberi di fare danni): chiudere tutti i penitenziari dedicati ai minori (a cominciare dal Beccaria di Milano) e sostituirli con strutture diverse, dotate di attenuate misure di sicurezza. Meravigliose parole ispirate ad una metafisica concezione della realtà urbana oggi presente in Italia, stucchevoli intenzioni di chi decide sempre la prevalenza dell'ideologia anche quando in palese contrasto con l'evidenza dei fatti.