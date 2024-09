L’11 settembre l’unica volta in cui americani provarono il dramma di essere attaccati in casa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set –2001 è una data particolare per un motivo, poco menzionato dai media, più interessati a enfatizzare – anche giustamente, sia chiaro – la tragedia, le vittime, gli innocenti caduti sotto quegli aerei kamikaze dai passeggeri ignari che sarebbe stato il loro ultimo giorno di vita. Come ignari che la fine fosse vicina erano coloro che si trovavano all’interno del celebre World Trade Center. Il motivo è semplice: glinon erano mai stati“in”. Che non vuol dire “sul proprio territorio”, perché in quel caso un precedente sussiste, ed è datato 1941 L’unico precedente serio è Pearl Harbor, ma fa storia a sé L’attacco alla base di Pearl Harbor, sulle isole Hawaii, è l’unico caso in cui si può sostenere che gli Stati Uniti abbiano subito un bombardamento nemico sul proprio territorio, per l’appunto.