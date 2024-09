‘I Fratelli Corsaro’ Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia | Portare la letteratura in tv è sempre una sfida

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Al via in prima serata su Canale 5 mercoledì 11 settembre, ICorsaro è la nuova proposta seriale Mediaset. Il titolo porta per la prima volta sulle reti del biscione, protagonista insieme adella storia ispirata ai romanzi di Salvo Toscano (Newton Compton Editori). Fabrizio e Roberto sono due(quasi) all’opposto ma proprio come tali riescono a creare la dinamica narrativa e relazionale perfetta. Soprattutto quando si tratta di risolvere casi in cui inciampano entrambi: la scaltrezza dell’uno sposa la logica dell’altro tra gli altri e bassi della vita. Così, sullo sfondo di una Palermo dai colori caldissimi sfilano vicende e personaggi che i lettori non stenteranno a riconoscere ma con un certo guizzo di novità che incuriosirà anche i più affezionati.