I Buoni Fruttiferi Postali e i titoli di Stato vanno inseriti nell’ISEE? Tutta la verità

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È stata modificata la normativa relativa alla dichiarazione deie deidinel modello ISEE. Cosa cambia per le famiglie? La Legge di Bilancio 2024 ha previsto delle importantissime novità sulla modalità di calcolo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, necessario per accedere alla maggior parte dei Bonus e delle agevolazioni economiche. Idie i? (informazioneoggi.it)Nel dettaglio, èabolito l’obbligo di inserire ie ididi importo fino a 50.000 euro. Si tratta di una decisione che potrebbe avere conseguenze molto rilevanti per la maggior parte delle famiglie italiane, ma, al momento, non è stata ancora resa effettiva. Per quale motivo? I ritardi sono causati dall’attesa del Decreto attuativo di modifica del D.P.C.M n.