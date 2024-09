Gran Premio di F1 dell’Azerbaigian 2024 – Orario d’inizio e come vederlo

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La McLaren rimane in vantaggio mentre la Formula 1 lascia l’Europa per dirigersi a correre il Gp dellìAzerbaigian, con soli otto punti che la separano dalla Red Bull Racing nel campionato costruttori. Il circuito del GP d’AzerbaigianIl circuito cittadino di Baku, sulla carta, non dovrebbe giocare a favore di Max Verstappen e Sergio Perez questo fine settimana. Le strade pubbliche sconnesse e la necessità di usare i cordoli non tendono a far emergere il meglio della Red Bull RB20. La situazione McLaren Con la McLaren forte ovunque e la forma impressionante di Mercedes e Ferrari nelle ultime gare, potrebbe essere un weekend particolarmente difficile per i leader del titolo.