Giocattoli in scatola e carte collezionabili | i trend del Natale 2024

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ennesimo record per ia licenza, mentre continua l’inarrestabile ascesa dei giochi ine diMILANO – In occasione della 15ª edizione del Press Day, Assoconferma che toys market e baby care – secondo i dati forniti dalle società di ricerca Circana e GfK – sono in leggera flessione rispetto al 2023, in linea con il resto dei Paesi europei. Complice l’inverno demografico e la complicata situazione socioeconomica internazionale, si tratta di una tendenza generale che si auspica possa migliorare con l’arrivo del tanto atteso. Tra qualche settimana, complice anche Halloween, gli italiani cominceranno ad addobbare casa e a respirare aria di festa, iniziando anche a pensare cosa mettere sotto l’albero, dando così un ulteriore impulso al segmento festività e party.