Emanuela Orlandi a Chi l’ha visto l’analisi dell’audio delle torture | Quale altra donna nello stesso periodo è stata richiusa e torturata?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “E se questa voce non fosse dima di un’giovane, picchiata, seviziata e? Ma chidella scomparsa dirinchiusa e seviziata?”: si apre con questa domanda la nuova edizione di Chi, il programma dedicato alle persone scomparse che torna in onda stasera su Rai Tre, dopo la pausa estiva. Parliamofatto ritrovare dai presunti rapitori il 17 luglio del 1983, quasi un mese dopo la scomparsa della 15enne vaticana. Il nastro fu lasciato in via della Dataria a Roma, presso la sede dell’Agenzia Ansa. Il contenuto era già stato divulgato da tempo.