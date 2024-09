Edoardo Affini la consacrazione d’oro dopo una vita da gregario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “L’ho attesa a lungo, ho passato tanto tempo senza vincere ma sono sempre rimasto lì, ho sempre fatto il mio lavoro“. Parole di incredulità quelle di, che a ventotto anni ottiene il riconoscimento di un’intera, potendo vestire per un intero anno la maglia di campione europeo a cronometrola bellissima vittoria di quest’oggi. In pochi lo inserivano tra i favoriti, probabilmente nemmeno lui, parlando di condizioni fisiche non propriamente ottimali al termine della Vuelta a España. Invece, con determinazione e leggerezza, è riuscito a sovvertire i pronostici, ottenendo la terza vittoria personale della propria carriera a cinque anni di distanza. Era dal 2019 chenon poteva esultare. Era la sesta tappa del Tour of Britain, la cronometro con partenza e arrivo a Pershore, arrivando con sette secondi di vantaggio su Sebastian Langeveld e Dylan Van Baarle.