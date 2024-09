Commissione in panne Ultimatum socialista | Nessun ruolo ai partiti sovranisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Scaramantica la premier aveva sempre evitato di dare per chiusa con un successo la partita del commissario europeo. Temeva un guaio in extremis, che è puntualmente arrivato. Un veto esplicito messo nero su bianco dalla presidente dell’eurogruppoIratxe Garcia in una nota corredata dalla minaccia di affossare i commissari scelti da Ursula von der Leyen che si somma a quelle affini già fatte pervenire dai liberali e dai verdi. Che il guaio sia serio lo dimostra lo slittamento della presentazione dei commissari prevista oggi al 17 settembre in plenaria a Strasburgo, anche se formalmente il rinvio è dovuto al fatto che il Parlamento sloveno voterà venerdì il suo nuovo candidato, Marta Kos. Insomma Ursula ha una settimana per risolvere la grana che in realtà è multipla.