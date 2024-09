Com’è andato il dibattito tra la democratica Kamala e l’antiamericano Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il-Harris è finito con il teamche si è lamentato dei due moderatori della rete televisiva Abc per aver fatto, almeno un paio di volte, il fact checking dal vivo alle fantasmagoriche panzane sparate da un livido Donald durante l’oltre ora e mezza di confronto. Un altro modo di vedere le cose è che i due conduttori l’abbiano fatto soltanto in due o tre occasioni, e non in quelle duecento o trecento volte che sarebbe stato necessario. Ciò che si ricorderà di questo duello televisivo, che di per sé sposterà poco in termini elettorali in un paese profondamente diviso tra forze liberali e liberali, è cheha accusato gli immigrati di mangiarsi i cani, i gatti e gli animali domestici dei cittadini americani, e i democratici di voler uccidere i bambini anche oltre i nove mesi di gravidanza.