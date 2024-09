Celiachia | sfide e progetti per garantire la sicurezza alimentare degli studenti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Laè una malattia autoimmune cronica che provoca infiammazione dell’intestino tenue in seguito all’assunzione di glutine. Questa condizione colpisce persone geneticamente predisposte e si manifesta con una vasta gamma di sintomi, che possono variare dalla diarrea intensa e perdita di peso, a sintomi extraintestinali e l’associazione con altre patologie autoimmuni. La situazione in Italia Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia sono 251.939 i casi diagnosticati di. Tra questi, circa 32.000 sonoche frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Con l’inizio dell’anno scolastico ormai alle porte, questisi trovano ad affrontare la gestione della malattia anche durante i pasti scolastici in mensa. Interris.it ha approfondito il tema intervistando la dott.