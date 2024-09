Caso di Viareggio | così va in scena la giustizia fai da te

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)diva inlafai da te Le riprese della videosorveglianza non lasciano molto spazio all’immaginazione. Un uomo cammina su un marciapiede. Un’auto bianca arriva e lo travolge in pieno. Per un attimo, solo per un attimo, può sembrare un incidente. Ma l’auto bianca fa retromarcia e riparte andando a investire ancora l’uomo a terra. Poi fa retromarcia una seconda volta per andare a travolgere di nuovo l’uomo. Fa retromarcia una terza volta per travolgere ancora l’uomo a terra. Quindi la portiera dell’auto, è lato marciapiede, si apre ed esce una figura femminile che si avvicina all’uomo da lei travolto più volte sul marciapiede, prende un qualcosa che dalle immagini sembra una borsetta, risale in auto e riparte. L’uomo morirà in ospedale. Ad avvisare i soccorsi saranno passanti.