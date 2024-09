Calcio serie C Gubbio intervento dell’Enel sull’impianto di illuminazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)– Quello contro la Ternana dello scorso sabato è stato un derby emozionante, sia in campo che sugli spalti. E per non farsi mancare nulla, si è aggiunto anche un brivido che ha riportato alla memoria episodi che si vorrebbero dimenticare. Al minuto 42 della prima frazione di gioco, infatti, l’impianto didel "Barbetti" si è spento, causando un’interruzione del gioco di diversi minuti e un bello spettacolo offerto dai tifosi ternani che hanno illuminato il proprio settore con fumogeni e torce, ma anche un grande spavento per i sostenitori rossoblù. Perché non è la prima volta che succede, anzi: nell’ultimo anno era già accaduto il 19 agosto 2023 nel corso del Memorial Mario Mancini trae Perugia, ma anche il 5 marzo 2024 durante la 30esima giornata di campionato, quella casalinga contro l’Arezzo.