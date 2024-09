Ambesi fa luce su Sinner-Wada | Per me non faranno appello ma Jannik in tribunale vincerebbe al 95%

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non si è ancora conclusa definitivamente la vicenda legata alla positività accidentale dial Clostebol, in attesa di capire sedeciderà di presentare ricorso al Tas contro la sentenza che ha prosciolto il numero 1 al mondo. Il tema in questione, dopo le novità emerse a inizio settimana, è stato trattato a fondo nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Massimiliano. “Tutti abbiamo un po’ sottovalutato questa situazione, nel senso che abbiamo ragionato sui 21 giorni partendo dal deposito della sentenza. Tutti abbiamo quindi preso in considerazione il 19 agosto, data del deposito della sentenza e della ricezione della decisione. È chiaro che la decisione fosse già arrivata prima, perché il processo telematico si è tenuto il 15.