Alzheimer | a Bagno a Ripoli Firenze e Figline Valdarno check up gratuiti

11 settembre 2024 - Nel mese dedicato all'Alzheimer, settembre, la cooperativa sociale Nomos organizza screening cognitivi gratuiti (su prenotazione) per fare prevenzione della salute del cervello: a Grassina le visite si svolgeranno nella sede Nomos (Via Alessandro Volta 4) domani 12 settembre dalle 14 alle 18 e il 19 settembre dalle 9 alle 13, a Bagno a Ripoli l'appuntamento è al centro commerciale di Ponte a Greve (Viuzzo delle Case Nuove 9) il 25 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, a Impruneta a "Il Giardino" Via Roma (Giardini Generale Dalla Chiesa) il 2 ottobre dalle 9 alle 13. "Lo screening è pensato per le persone che si ritengono sane, per sondare in via preventiva la presenza di eventuali deficit di cui non sono magari consapevoli, ma che condizionano la qualità della vita" spiega Gaia Guidotti, vicepresidente della cooperativa sociale Nomos.