ZTE e Orange Liberia collaborano per completare l' implementazione della rete rurale in Liberia

(Di martedì 10 settembre 2024) MONROVIA,, 10 settembre 2024 /PRNewswire/, in collaborazione con il suo partner strategico ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni integrate per la tecnologia delle comunicazioni e l'informatica, ha annunciato il completamento di un progetto per la costruzione di nuovi centri di comunicazione, denominati Rural EcoSites, in tutto il paese, migliorando significativamente la copertura dinelle aree rurali. Il progetto, che comprende 128 centri di comunicazione, è stato completato in soli tre mesi. Questi centri utilizzano apparecchiature di stazione base wireless a basso consumo energetico e ad ampia copertura che supportano le bande da 800 MHz e 900 MHz. Laoffre servizi vocali 2G per gli utenti nelle aree remote e supporta servizi dati 4G.