Zielinski problema smaltito | titolare a Monza? Le novità alla ripresa degli allenamenti

(Di martedì 10 settembre 2024)è pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi dopo la pausa per le Nazionaliilal tallone. Oggi laad Appiano Gentile in preparazione della sfida di domenica in casa del. RECUPERATO – Piotr, impegnato con la Polonia durante questa sosta, durante la prima partita ha avvertito un fastidio al tallone che aveva destato qualche preoccupazione, ma è poi sceso in campo dasenza problemi nella seconda sfida, rassicurando lo staff dell’Inter e i tifosi nerazzurri. Questa è un’ottima notizia per Inzaghi e il suo staff, che si preparano ad affrontare un periodo cruciale della stagione. A partire dtrasferta di domenica 15 settembre contro ildi Alessandro Nesta.