Visnadi | Lautaro Martinez? Non discuto il valore ma una mancanza

(Di martedì 10 settembre 2024)sarà protagonista fra pochi minuti, alle 22.30, in Colombia-Argentina di Copa América. Per, intervenuto a Radio Sportiva, l’attaccante dell’Inter e della Seleccion non è però fra i top mondiali. LA– Giannispiega perché, a suo avviso, amanchi qualcosa per competere per il Pallone d’Oro: «Per esempio giocare i quarti di finale di Champions League. Però la sua squadra non li ha giocati perché è stata eliminata agli ottavi di finale anche in conseguenza dell’assenza di. Io non è che metto in discussione il suo, forse mi sono spiegato male e nel caso chiedo scusa: è certamente l’attaccante più forte del campionato italiano e può essere considerato uno dei migliori giocatori. Ma se pensiamo che il nostro campionato sia quello di una volta no, non lo è.