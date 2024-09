Si corre già per il 2025 In vendita i biglietti del Gp E parte la gara dei tecnici sui nuovi lavori chiesti da F1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Il Gran premio delè già iniziato. L’autodromo ha già messo inil primo pacchetto diper il prossimo Gp d’Italia, mentre Aci proprio ieri ha “scoperto le carte“, mettendo sul tavolo i progetti del nuovo blocco diin circuitodalla Formula 1. Ma soprattutto utili per riuscire a trattare sul prezzo del rinnovo del contratto con Liberty Media per restare nel calendario del Mondiale oltre il, l’ultimo anno coperto dall’attuale accordo da circa 20 milioni di dollari a Gp. Dal 2026 le cifre cambiano. Si parla di una base di 30 milioni all’anno. L’obiettivo di Aci è un accordo di almeno 5 anni. Se non 10. Perntire continuità non soltanto alla, ma anche agli investimenti che Automobile club, Regione Governo stanno facendo sulla Magica Pista.