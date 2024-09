Luci e ombre del Rapporto Draghi sulla Difesa L’analisi di Marrone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) Ildedica una parte di analisi e raccomandazioni anche alla politica industriale europea nel campo della, le quali presentanoed. Nel documento,, in modo pragmatico fa proprie diverse analisi, idee e proposte già discusse dagli addetti ai lavori negli ultimi anni. Dall’aggregazione della domanda per favorire standardizzazione, interoperabilità ed economie di scala, al rafforzamento del budget dello European defence fund (Edf) per finanziare attività congiunte di ricerca e sviluppo, fino all’istituzione di un Commissario per l’industria delladelle debolezze strutturali dell’industria europea del settore e gli obiettivi generali che ilpone ricalcano in buona parte quelli dei documenti approvati negli ultimi anni da governi e istituzioni Ue.