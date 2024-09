Il derby di Milano metterà la polvere mafiosa sotto il tappeto Beretta farebbe bene a parlare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La curva come la mafia. Anzi, meglio della mafia è capace di creare un blocco sociale trasversale attorno a sé, coinvolgendo, fianco a fianco, manager e magazzinieri, laureandi e ragazzotti inoccupati della periferia, camerieri e ristoratori, guardie e ladri, integerrimi e trasgressivi. Sinistri e destri. In molti entrano nel mood stadio come se giocassero un videogioco al termine di una settimana intensa. Il fascino del gruppo coeso che canta, gioisce e si dispera e si difende dai nemici, facendo quadrato, attira, piace a molti, anche a bravi ragazzi e ragazze. Ad alcuni, invece, fa venire l’acquolina in bocca. E tutto avviene nello stadio.