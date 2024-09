Giubileo aprono i cantieri a piazza Risorgimento | interventi tempi e costi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – È stato presentato oggi in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri insieme al Comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis, alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, all’amministratore Delegato Società2025 Marco Sangiorgio e al Responsabile Project Management2025 Spa Alessandro Flaccovio, il progetto di riqualificazione di(leggi qui), luogo storico e crocevia strategico per gli accessi alla Città del Vaticano e ai Musei Vaticani nonché importante snodo cittadino per il sistema dei trasporti pubblici e privati.