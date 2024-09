Fingeva patologie per evitare processi confisca da due milioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBeni immobili per oltre duedi euro sono statiti dalla Dia di Salerno a Carlo Montella, detenuto nel carcere di Parma e condannato in via definitiva per una lunga serie di gravi reati come l’omicidio, l’associazione camorristica, usura ed estorsione. Laè stata disposta dopo una sentenza emessa lo scorso primo luglio dalla Cassazione. Tra i beni a cui la Dia ha messo i sigilli figurano un complesso immobiliare (“Parco Concetta”) e un’altra proprietà immobiliare nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Montella è affiliato al clan Tempesta, federato con l’organizzazione malavitosa “Nuova Famiglia” dell’agro-nocerino-sarnese e i beniti sono frutto delle sue attività illecite.