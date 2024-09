Damiano lascia in Maneskin fa il solista | tam tam impazzito cosa c' è di vero | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)deifuori dai? A quanto pare nelle ultime ore si vocifera di un progetto dadel front-man della band italiana che ha incantato il mondo mettendosi ai vertici della musica internazionale. È stato proprioad annunciare sui suoi profili social l'uscita, il prossimo 27 settembre, del singolo "Everywhere". Il leader della band romana non ha fatto alcun rifermento agli altri componenti deie il lancio della canzone viene annunciato come "singolo". Da qui lo smarrimento dei fan che hanno immediatamente penato alla fine dell'esperienza dineiper abbracciare la carriera da. Nelapparso su Instagram non ci sono Victoria, Ethan e Thomas. E non sono nemmeno presenti nella descrizione del progetto ormai in uscita a fine mese.