Contorno occhi guida ai massaggi antirughe fai date

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) I segni che si formano attorno a glisono traccia delle nostre emozioni: raccontano le risate, i sorrisi, la stanchezza, la tristezza e le eventuali notti insonni. Le zampe di gallina e altri inestetismi analoghi possono essere trattati con una cura mirata e costante per mantenere uno sguardo fresco, riposato e visibilmente più giovane.  Routine Per preservare la giovinezza dello sguardo e attenuare i segni di stanchezza, come borse eaie, è fondamentale integrare prodotti specifici nella propria beauty routine. Alcuni prodotti appositamente per questa delicata zona del viso aiutano a rivitalizzare, rassodare e donare freschezza alla pelle.  MicroSia al mattino che alla sera, bisogna picchiettare un siero specifico su tutto il