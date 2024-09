Terremoti e poi quello più forte Trevignano da Gisella il ‘messaggio’ choc della Madonna

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024)daCardia. La veggente è tornata a parlare ai suoi seguaci, rivelando un nuovo presunto messaggio che lale avrebbe consegnato. Come è ormai noto, Cardia non ha più accesso al terreno di, dove si svolgevano i raduni di preghiera e le apparizioni. La zona è stata chiusa dal Comune a causa di presunti abusi edilizi. Nonostante la mancanza di un luogo fisico per le riunioni, Cardia ha trovato un modo per continuare a comunicare con i suoi adepti, sfruttando Internet. Dal 3 settembre, infatti, le adunate si tengono online, via streaming. La veggente ha diffuso così un nuovo messaggio, che sostiene di aver ricevuto il 7 settembre direttamente dalla. Cardia, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, ha perso il sostegnoChiesa ma le le presunte apparizioni continuano.